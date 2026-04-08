Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Targetkan Selesaikan Tambang Ilegal 2 Minggu, Prabowo: Enak Aja, Seminggu!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |16:52 WIB
Bahlil Targetkan Selesaikan Tambang Ilegal 2 Minggu, Prabowo: Enak Aja, Seminggu!
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan. (Foto: Okezone.com/Binti)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan dengan percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon 1 Kementerian dan Lembaga, serta Direktur Utama BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” kata Prabowo.

“Jadi ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau tidak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan,” tambahnya.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, atau kelompok, itu nomor berapa?” ujar Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo menekankan kepada Bahlil agar evaluasi ratusan tambang ilegal dilakukan secepatnya. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211257//prabowo-4bkS_large.jpg
Ratusan Tambang Ilegal di Hutan, Prabowo Minta Semua Izin Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211228//korupsi_tambang-QMUm_large.jpg
Kejagung Blokir Aset Tersangka Dugaan Korupsi Tambang Samin Tan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211153//smelter-d4fp_large.jpg
Anak Usaha Arsari Targetkan Penggunaan Energi Terbarukan 100% di Smelter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210896//rusun-BDUp_large.jpg
Prabowo Instruksikan Ambil Kembali Lahan Negara untuk Rumah Susun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210874//prabowo-XTWv_large.jpg
Prabowo Percepat Bedah Rumah Rakyat, Target 400 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209933//tambang-1pJH_large.jpg
DPR Soroti Penambangan Emas Ilegal, Minta Diselesaikan Lewat Koperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement