Prabowo Targetkan Swasembada Daging dalam 5 Tahun

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |20:41 WIB
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara swasembada daging dalam lima tahun ke depan.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara swasembada daging dalam lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan saat menghadiri panen raya udang di Tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam 19 bulan masa kerja. Menurutnya, capaian tersebut akan terus diperluas ke sektor pangan lainnya.

“19 bulan, Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung,” ujar Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut Indonesia masih belum mencapai swasembada untuk komoditas protein seperti telur, ayam, dan daging. Namun, ia optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada daging dalam empat hingga lima tahun ke depan.

“Kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan kondisi pangan Indonesia saat ini berada dalam posisi aman meski situasi geopolitik global tengah tidak stabil. Karena itu, menurut Prabowo, kekayaan dan hasil bumi Indonesia harus dikelola secara mandiri.

“Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk menjaga kekayaan kita,” tandas Prabowo.

