HOT ISSUE

MotionPay Luncurkan Program Undian Rejeki Nendang, Berhadiah Ratusan Juta dan Umroh Gratis

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |15:37 WIB
MotionPay Luncurkan Program Undian Rejeki Nendang, Berhadiah Ratusan Juta dan Umroh Gratis
Motionpay (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT MNC Teknologi Nusantara melalui layanan dompet digital MotionPay resmi meluncurkan program undian “Rejeki Nendang”, sebuah program apresiasi bagi pengguna yang menawarkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik dengan total nilai ratusan juta rupiah, termasuk hadiah utama 2 paket Umroh gratis.

Program Rejeki Nendang berlangsung pada 7 Maret hingga 7 Juni 2026 dan terbuka bagi seluruh pengguna MotionPay di Indonesia. Melalui program ini, pengguna dapat mengumpulkan kupon undian dari berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan melalui aplikasi MotionPay maupun melalui jaringan partner resmi MotionPay.

Program ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi MotionPay kepada para pengguna sekaligus untuk mendorong pemanfaatan transaksi digital yang semakin mudah, praktis, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Direktur Utama MotionPay Rully Hariwinata, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah bagi pengguna sekaligus memperluas ekosistem transaksi digital MotionPay.

“Melalui program Rejeki Nendang, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi digital yang tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan peluang nyata bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hadiah menarik. Kami percaya bahwa setiap transaksi dapat menjadi bagian dari kesempatan mendapatkan rezeki yang lebih besar, bahkan hingga mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci,” ujar Rully Hariwinata.

 

Halaman:
1 2
