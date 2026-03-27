Coba Fitur Reksa Dana di MotionTrade Lite: Investasi Jadi Lebih Mudah

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia.

MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Seiring dengan semakin bertumbuhnya investor baru dari kelompok milenial dan Gen Z, penyediaan akses yang lebih simpel menjadi kunci agar navigasi investasi terasa lebih mudah.

Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Sekuritas menghadirkan Fitur Reksa Dana yang dapat diakses melalui aplikasi MotionTrade versi Lite pada Kamis (26/03/2026).

Adapun keunggulan fitur reksa dana yang dapat diakses oleh pengguna di MotionTrade versi Lite antara lain:

1. Auto Invest

Dana mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) dapat otomatis diinvestasikan ke Reksa Dana Pasar Uang dan dicairkan otomatis untuk settlement saham sehingga pengguna dapat berinvestasi reksa dana tanpa mengganggu aktivitas trading saham.

2. Comparison

Pengguna dapat membandingkan ratusan produk reksa dana dengan detail lengkap dalam satu tampilan seperti return 1 bulan, AUM, NAB, minimal pembelian, serta risiko produk tanpa harus berpindah halaman.