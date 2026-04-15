Ikuti Investor Reward Program 2026 Berhadiah Total Lebih dari Rp250 Juta

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investasi di pasar modal menawarkan beragam jenis instrumen. Produk derivatif seperti Exchange Traded Fund (ETF) dan Structured Warrant (waran terstruktur) dapat menjadi pilihan untuk membantu diversifikasi portofolio Anda. Dalam rangka mendorong aktivitas investasi, Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Investor Reward Program 2026 yang mengajak investor untuk bertransaksi ETF dan Waran Terstruktur.

Program ini berlangsung dalam dua periode yaitu 13 April – 13 Juli 2026 (periode 1) dan 14 Juli – 14 Oktober 2026 (periode 2). Investor juga bisa mengikuti rangkaian program pendukung lainnya seperti Structured Warrant Trading Competition pada 4 Mei hingga 31 Juli 2026 dan ETF Trading Competition pada tanggal 4 Mei hingga 30 September 2026.

Investor yang aktif bertransaksi waran terstruktur atau ETF berkesempatan mendapatkan reward dengan total nilai lebih dari Rp250 juta. Semakin aktif investor bertransaksi, semakin banyak token undian yang diperoleh. Hal ini akan meningkatkan peluang untuk memenangkan berbagai hadiah menarik, seperti top up Rekening Dana Nasabah (RDN) dan iPhone 17 Pro Max 256 GB.