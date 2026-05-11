MNC Sekuritas Dukung Partisipasi Nasabah dalam Turnamen Padel Berskala Internasional

BALI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Selain mendukung pertumbuhan nasabah dalam hal kesehatan finansial, MNC Sekuritas juga mendukung gaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga. Dua perwakilan nasabah MNC Sekuritas cabang Kalimalang yaitu Gerry Jonathan dan Adhie bertanding dalam turnamen padel berskala internasional yaitu Asia Pacific Padel Tour (APPT) yang digelar di Bali pada Jumat (8/5/2026) hingga Minggu (10/5/2025).

Turnamen tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai negara, antara lain Australia, Argentina, Inggris, Indonesia, Jerman, Lebanon, Malaysia, Prancis, Singapura dan Spanyol. Dalam kompetisi tersebut, Gerry dan Adhie berhasil menunjukkan performa terbaiknya hingga babak quarter final.

Branch Manager MNC Sekuritas Kalimalang Ryznaldi Akbar menyampaikan bahwa olahraga dan investasi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kualitas hidup yang lebih baik. Menurutnya, olahraga seperti padel dapat menjaga kesehatan fisik, sementara investasi menjadi cara untuk menjaga kesehatan finansial secara berkelanjutan.

“Kami melihat olahraga dan investasi memiliki nilai yang saling berkaitan dalam membangun kualitas hidup yang lebih baik. Seperti turnamen padel yang membutuhkan fokus dan strategi untuk meraih kemenangan, investasi juga memerlukan konsistensi serta perencanaan yang tepat agar dapat memberikan hasil optimal di masa depan,” ujarnya.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.