MNC Sekuritas Bahas Mengenal Filantropi Islam di Pasar Modal Syariah di IG Live Sore Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. MNC Sekuritas juga terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Momentum Iduladha identik dengan donasi kurban sapi maupun kambing. Namun, di era digital dan berkembangnya pasar modal syariah, masyarakat kini memiliki alternatif berbagi yang lebih fleksibel melalui filantropi Islam di pasar modal syariah. Selain berinvestasi sesuai prinsip syariah, investor dapat menyalurkan sedekah, infak, zakat, hingga wakaf secara praktis melalui aplikasi investasi. Konsep ini menghadirkan ekosistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga kepedulian sosial terutama menjelang Iduladha.

Salah satu kemudahan tersebut tersedia melalui aplikasi MotionTrade, aplikasi online trading dari MNC Sekuritas. Melalui fitur “Filantropi”, investor dapat berdonasi secara langsung di dalam aplikasi.

Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti BAZNAS dan Rumah Zakat Indonesia. Lantas, seperti apa praktik dan mekanismenya?