Liburan ke Luar Negeri Tanpa Ribet, MotionPay Hadirkan Fitur QRIS Cross-Border di Singapura hingga Korsel

JAKARTA – PT MNC Teknologi Nusantara melalui aplikasi layanan keuangan digitalnya, MotionPay, secara resmi memperluas jangkauan fitur QRIS Cross-Border.

Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi secara instan dan aman saat bepergian ke mancanegara tanpa perlu menukarkan uang tunai secara manual.

Cakupan Negara yang Luas Kini, pengguna MotionPay dapat menikmati kemudahan pembayaran digital melalui scan QR di berbagai negara tujuan favorit wisatawan Indonesia. Cakupan layanan QRIS Cross-Border MotionPay saat ini meliputi Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan China. Dengan hadirnya fitur ini, transaksi di luar negeri menjadi semudah bertransaksi di dalam negeri.

"Kami sangat antusias menghadirkan fitur QRIS Cross-Border yang kini telah mencakup negara-negara besar di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, hingga China. Fokus utama kami adalah memberikan efisiensi bagi pengguna agar tidak lagi terbebani oleh urusan penukaran valas fisik saat berwisata atau melakukan perjalanan bisnis. Cukup dengan satu aplikasi, transaksi internasional menjadi lebih transparan, cepat, dan aman," ujar Rully Hariwinata selaku CEO MotionPay.

Untuk menggunakan fitur QRIS Cross-Border di aplikasi MotionPay, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut: