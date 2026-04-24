MNC Insurance Kembali Raih Apresiasi Kerja Sama Produk Digital di Access by KAI 2026

JAKARTA – PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan layanan digital dengan meraih apresiasi atas kerja sama produk digital dalam platform Access by KAI tahun 2026.

Apresiasi tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan Rail Connect yang diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai bentuk pengakuan kepada mitra strategis yang dinilai berkontribusi dalam menghadirkan inovasi layanan berbasis digital bagi pelanggan. MNC Insurance menjadi salah satu perusahaan yang diapresiasi atas keberhasilannya menghadirkan solusi perlindungan yang terintegrasi dan mudah diakses melalui ekosistem digital Access by KAI.

Kolaborasi antara MNC Insurance dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Access by KAI merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan layanan yang tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna. Melalui integrasi ini, pelanggan dapat memperoleh perlindungan asuransi dengan mudah dalam satu platform digital yang seamless.

Meindy B. Sihombing selaku Direktur Marketing MNC Insurance menyampaikan bahwa .“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kembali diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen kami dalam menghadirkan solusi asuransi digital yang inovatif, mudah diakses, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya Jumat (17/4/26)

Ke depan, MNC Insurance terus berupaya memperkuat transformasi digital melalui pengembangan produk dan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perilaku konsumen. Kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk Access by KAI, menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.