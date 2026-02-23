Gandeng MNC Insurance, MHIB Harap Dapat Cover Terbaik untuk 3 Segmen Asuransi

JAKARTA - PT Mitra Harmoni Insurance Broker (MHIB) resmi menjalin kolaborasi dengan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan bagian dari MNC Group dalam penyediaan layanan keperantaraan penutupan asuransi umum.

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di MNC Bank Tower, Jakarta pada Senin (23/2/2026) tersebut menjadi langkah konkret kedua perusahaan dalam memperluas akses dan layanan perlindungan asuransi umum kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Direktur Utama MHIB, Bambang Suseno, mengatakan kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperkuat sinergi bisnis, khususnya dalam mendapatkan dukungan perlindungan (cover) terbaik di tiga segmen utama.

“Tentunya kita berharap bahwa ini menjadi suatu pintu bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan MNC Asuransi Indonesia. Kami selama ini dikenal sebagai ikon di asuransi perbankan walaupun juga memiliki portofolio di bidang asuransi kesehatan dan asuransi umum. Jadi ketiga pilar ini yang kami harapkan mendapat support dari MNC Asuransi Indonesia untuk membantu kami mendapatkan cover terbaik,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, ketiga pilar yang dimaksud meliputi asuransi perbankan, asuransi kesehatan, serta asuransi kerugian atau asuransi umum. Dengan dukungan dari MNC Insurance, MHIB optimistis dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan pasar di segmen-segmen tersebut.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antar pelaku industri dalam memperkuat ekosistem asuransi nasional. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar industri tetap solid menghadapi tantangan global.

"Sebagai penyedia jasa asuransi kita perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dari nasabah kita bisa terpenuhi. Dan oleh karena itu kita memilih MNC Asuransi Indonesia sebagai salah satu mitra yang kita anggap kompatibel dan bisa membantu kami untuk membantu melayani nasabah kami dengan baik," katanya.