MNC Insurance-MHIB Resmi Jalin Kerja Sama, Bidik Ekspansi Pasar Asuransi Umum

JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan bagian dari MNC Group, resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Mitra Harmoni Insurance Broker (MHIB) dalam penyediaan layanan keperantaraan penutupan asuransi umum.

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di MNC Bank Tower, Jakarta pada Senin (23/2/2026) tersebut menjadi langkah konkret kedua perusahaan dalam memperluas akses dan layanan perlindungan asuransi umum kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Direktur Sales & Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem asuransi umum di lingkungan MNC Group.

Ia menyebut kolaborasi ini mencakup berbagai lini produk, mulai dari asuransi kredit, harta benda, kendaraan bermotor, pengangkutan barang, rekayasa, kecelakaan diri, alat berat, tanggung gugat, uang, hingga asuransi aneka lainnya.

"Harapan kami ke depannya, dengan kedua belah pihak melakukan kerja sama, bisa memperkuat hubungan yang lebih baik lagi dan mendapatkan prioritas yang sangat maksimal. Dan tentunya pada tahun ini kami menekankan kembali bisnis yang berintegritas bagi kedua belah pihak," kata Meindy.

Sementara itu, Bambang Suseno, selaku Direktur Utama MHIB, menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan bentuk komitmen MHIB dalam menghadirkan layanan keperantaraan asuransi yang berstandar tinggi.