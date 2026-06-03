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Liburan Lebih Tenang, MNC Insurance Hadirkan Promo Diskon 25% untuk Asuransi Perjalanan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:01 WIB
Liburan Lebih Tenang, MNC Insurance Hadirkan Promo Diskon 25% untuk Asuransi Perjalanan
Liburan Lebih Tenang, MNC Insurance Hadirkan Promo Diskon 25% untuk Asuransi Perjalanan
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JAKARTA - Menyambut musim liburan sekolah dan meningkatnya aktivitas traveling masyarakat, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menghadirkan promo spesial Asuransi Perjalanan dengan diskon hingga 25% untuk masyarakat umum selama periode 1 Juni-11 Juli 2026.

Melalui promo ini, masyarakat dapat menikmati perlindungan perjalanan dengan premi yang sudah terjangkau mulai dari Rp50 ribuan, ditambah promo diskon hingga 25% yang membuat perjalanan menjadi semakin hemat dan nyaman. Promo ini dihadirkan untuk memberikan rasa aman selama perjalanan wisata, staycation, maupun perjalanan bisnis, baik domestik maupun internasional.

Asuransi Perjalanan MNC Insurance dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai risiko perjalanan yang dapat terjadi kapan saja selama bepergian.
Berbagai manfaat perlindungan yang ditawarkan meliputi:

- Santunan kecelakaan hingga Rp250 juta
- Penggantian biaya medis hingga Rp250 juta
- Perlindungan atas keterlambatan dan pembatalan perjalanan
- Perlindungan kehilangan bagasi selama perjalanan
- Perlindungan untuk perjalanan domestik maupun luar negeri

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan, perlindungan perjalanan menjadi salah satu kebutuhan penting guna memberikan ketenangan selama bepergian bersama keluarga maupun kerabat.

Direktur Marketing MNC Insurance Meindy Bernando Sihombing mengatakan bahwa promo ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan perlindungan perjalanan yang praktis dengan harga yang semakin terjangkau. 

“Melalui promo Asuransi Perjalanan ini, MNC Insurance ingin memberikan perlindungan yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat saat menikmati momen liburan bersama keluarga maupun kerabat. Dengan manfaat perlindungan yang lengkap serta harga yang semakin hemat melalui promo diskon ini, kami berharap masyarakat dapat bepergian dengan lebih tenang,” ujarnya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

 

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