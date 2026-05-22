HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life dan MNC Insurance Raih 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026, Perkuat Akselerasi Digital

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |19:13 WIB
MNC Life dan MNC Insurance Raih 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026. (Foto :Okezone.com/IMG)
JAKARTA – PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, yang tergabung dalam MNC Insurance Business Group, terus memperkuat akselerasi digital demi meningkatkan layanan kepada nasabah dan masyarakat yang membutuhkan akses perlindungan jiwa. Konsistensi pelayanan yang mengedepankan sentuhan teknologi digital selama ini telah menghantarkan korporasi meraih berbagai prestasi.

Kali ini, MNC Life meraih penghargaan “The Most Reputable Life Insurance CEO in Digital Brand 2026” dan “The Best Life Insurance 2026” dengan ekuitas di bawah Rp250 miliar untuk kategori Corporate Brand dalam ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026.

Selain itu, MNC Insurance turut meraih penghargaan “The Best General Insurance 2026” dengan ekuitas Rp100 miliar hingga di bawah Rp250 miliar untuk kategori Corporate Brand.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan pada Jumat (22/5/2026) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ini merupakan bagian dari Indonesia Digital Forum 2026 yang mengangkat tema “Reaching the Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost of Living Crises”.

Secara keseluruhan, MNC Life dan MNC Insurance berhasil meraih total tiga penghargaan dalam ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026.

Forum tersebut juga memberikan apresiasi kepada The Best Digital Brand 2026 dan The Best Leaders Digital Brand 2026 sebagai bentuk pengakuan terhadap perusahaan dan pemimpin yang berhasil membangun reputasi digital secara kuat dan relevan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kekuatan digital brand, eksposur, serta respons positif publik di kanal digital, termasuk media sosial.

