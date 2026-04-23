MNC Insurance Business Group Gelar SPARK 2026: Dorong Perempuan Bangun Karier dengan Support System

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |08:55 WIB
SPARK 2026 juga menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan yang perlu dipahami secara mendalam oleh perempuan.
JAKARTA – MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menghadirkan program inspiratif “SPARK” dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026 melalui talkshow bertajuk “Strong Careers Are Built on Strong Support Systems”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 21 April 2026 di iNews Tower, Jakarta, dan terbuka bagi seluruh karyawan MNC Group, baik laki-laki maupun perempuan.

Mengangkat semangat emansipasi perempuan masa kini, SPARK 2026 menjadi wadah inspiratif yang menghadirkan berbagai perspektif dari para praktisi di bidang kesehatan, pengembangan diri, hingga kecantikan. Talkshow ini dirancang untuk mendorong perempuan agar mampu membangun karier yang kuat melalui keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, kepercayaan diri, serta dukungan lingkungan yang tepat. Dukungan keluarga menjadi fondasi utama dalam mencapai kesuksesan.

Sejalan dengan hal tersebut, SPARK 2026 juga menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan yang perlu dipahami secara mendalam oleh perempuan. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, proteksi diri, serta perencanaan masa depan menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan finansial di tengah dinamika kehidupan modern.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, di antaranya Ratna Endang Widyasari, S.Pd., M.Th (Konselor People Helper Ministry STRJI Jakarta), dr. Fitriyati Irviana, MM (Dokter Rumah Sakit Sari Asih), dr. Gebby Dwi Pranaya (Dokter Klinik The Aesthetics Skin), serta Elisabeth Yuliati, SE, MM, QCRO, CT (Head of Product Development MNC Life). Melalui sesi talkshow interaktif, para peserta diajak untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, membangun kepercayaan diri, serta mengoptimalkan peran support system dalam perjalanan karier.

Selain sesi inspiratif, SPARK 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung yang dapat diikuti seluruh peserta. Di antaranya fasilitas mini medical check-up (meliputi pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, dan tekanan darah) yang didukung RS Sari Asih, konsultasi dan pengecekan kesehatan kulit dan wajah bersama Klinik The Aesthetics Skin, konsultasi program kehamilan dan bayi tabung oleh Morula IVF, serta pengukuran BMI gratis oleh Good Doctor.

