Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Business Group Raih 3 Penghargaan di Ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |19:28 WIB
MNC Insurance Business Group Raih 3 Penghargaan di Ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026
MNC Insurance Business Group kembali mencatatkan prestasi membanggakan di industri asuransi nasional. (Foto ;Okeozne.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – MNC Insurance Business Group kembali mencatatkan prestasi membanggakan di industri asuransi nasional melalui penghargaan yang diraih oleh PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) dalam ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan pada Jumat, 22 Mei 2026, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, merupakan bagian dari Indonesia Digital Forum 2026 yang mengangkat tema “Reaching the Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost of Living Crises”.

Forum tersebut juga memberikan apresiasi kepada The Best Digital Brand 2026 dan The Best Leaders Digital Brand 2026 sebagai bentuk pengakuan terhadap perusahaan dan pemimpin yang berhasil membangun reputasi digital secara kuat dan relevan.

Dalam ajang tersebut, MNC Life berhasil meraih dua penghargaan, yaitu “The Most Reputable Life Insurance CEO in Digital Brand 2026” dan “The Best Life Insurance 2026” dengan ekuitas di bawah Rp250 miliar untuk kategori Corporate Brand.

Sementara itu, MNC Insurance turut meraih penghargaan “The Best General Insurance 2026” dengan ekuitas Rp100 miliar hingga di bawah Rp250 miliar untuk kategori Corporate Brand.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220158//mnc_life-E0Yc_large.jpg
MNC Life dan MNC Insurance Raih 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026, Perkuat Akselerasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/622/3217681//mnc_life-93qv_large.jpg
MNC Life Dukung AirAsia RedRun 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217123//mnc_life-LvBD_large.png
Mei Lebih Bahagia: Proteksi Kesehatan dari MNC Life Kini Hadir dengan Bonus Voucher Belanja  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/622/3215147//mnc_life-B2qc_large.jpg
MNC Life Hadirkan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri di Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/622/3214789//mnc_life-4YsK_large.jpg
MNC University-MNC Insurance Business Group Bekali Generasi Muda dengan Growth Mindset dan Emotional Intelligence
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214446//mnc_sekuritas-IFeg_large.png
MNC Insurance Kembali Raih Apresiasi Kerja Sama Produk Digital di Access by KAI 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement