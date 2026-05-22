MNC Insurance Business Group Raih 3 Penghargaan di Ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026

JAKARTA – MNC Insurance Business Group kembali mencatatkan prestasi membanggakan di industri asuransi nasional melalui penghargaan yang diraih oleh PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) dalam ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan pada Jumat, 22 Mei 2026, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, merupakan bagian dari Indonesia Digital Forum 2026 yang mengangkat tema “Reaching the Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost of Living Crises”.

Forum tersebut juga memberikan apresiasi kepada The Best Digital Brand 2026 dan The Best Leaders Digital Brand 2026 sebagai bentuk pengakuan terhadap perusahaan dan pemimpin yang berhasil membangun reputasi digital secara kuat dan relevan.

Dalam ajang tersebut, MNC Life berhasil meraih dua penghargaan, yaitu “The Most Reputable Life Insurance CEO in Digital Brand 2026” dan “The Best Life Insurance 2026” dengan ekuitas di bawah Rp250 miliar untuk kategori Corporate Brand.

Sementara itu, MNC Insurance turut meraih penghargaan “The Best General Insurance 2026” dengan ekuitas Rp100 miliar hingga di bawah Rp250 miliar untuk kategori Corporate Brand.