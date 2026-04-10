Antisipasi HP Rusak, MNC Insurance Tawarkan Proteksi Gadget Rp16 Ribuan per Tahun

JAKARTA – Uang Tunjangan Hari Raya (THR) kerap dimanfaatkan masyarakat untuk membeli gadget baru, terutama handphone, baik untuk kebutuhan kerja, komunikasi, maupun hiburan. Namun, di balik itu, risiko kerusakan seperti layar pecah, terkena cairan, hingga mati total tetap menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan berpotensi mengganggu aktivitas.

PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan solusi perlindungan gadget melalui MotionSafe. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh dengan premi terjangkau, mulai dari Rp16 ribuan per tahun, dan dapat digunakan untuk gadget baru maupun second, tanpa perlu khawatir terhadap biaya perbaikan yang tinggi.

Perlindungan yang diberikan mencakup berbagai risiko, antara lain:

* Perlindungan layar pecah dan kerusakan fisik

* Kerusakan akibat cairan dan kebakaran

* Perlindungan hingga kondisi mati total

* Ganti rugi sesuai nilai klaim

* Perlindungan aktif segera setelah pembelian

Tak hanya itu, kemudahan juga menjadi nilai tambah utama, di mana perlindungan langsung aktif setelah pembelian serta proses klaim memberikan ganti rugi sesuai nilai klaim. Dalam rangka memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, MNC Insurance menghadirkan promo spesial April berupa diskon 20% dengan kode APRIL20 yang berlaku hingga 30 April 2026.

Meindy B. Sihombing, selaku Direktur Marketing MNC Insurance, menyampaikan, “Gadget saat ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Melalui proteksi gadget di MotionSafe, kami ingin memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal dengan proses yang mudah dan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat tetap produktif tanpa rasa khawatir,” ujarnya.