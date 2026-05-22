MNC Sekuritas dan Bank Sinarmas Salurkan Donasi Kurban Lewat MNC Peduli

JAKARTA – MNC Sekuritas bersama mitra bisnisnya, PT Bank Sinarmas Tbk, berkolaborasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa donasi kurban sapi melalui MNC Peduli yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Seremoni penyerahan simbolis donasi dilakukan oleh Corporate Communication Manager Bank Sinarmas, Narita Kusumawardhani, kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, didampingi Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, di iNews Tower, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026).

Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang lebih besar dari sekadar seremonial, melainkan juga sebagai penguat hubungan antara korporasi dan masyarakat.

“Terima kasih kepada Bank Sinarmas yang telah bersinergi bersama kami selama ini. Kami berharap penyaluran donasi kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, sehingga nilai-nilai kebaikan dan kepedulian dapat terus dirasakan dari waktu ke waktu,” ujar Yukkas.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan alternatif investasi bagi investor.

(Feby Novalius)

