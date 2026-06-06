MNC Insurance Dukung Proteksi Kendaraan Bernilai Investasi di The Heritage Vol. 1 SKRB

BANDUNG – PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, anak usaha dari di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), turut mendukung penyelenggaraan , The Heritage Vol. 1 – Komunitas Kendaraan Klasik dan Retro Indonesia. Sebanyak 33 komunitas, dan 38 display exclusive kendaraan klasik dan retro dari Jabodetabek, Bandung Raya, Tasikmalaya, Sumedang, Garut, hingga Cirebon berkumpul dalam The Heritage Vol. 1 – Classic & Retro Festival yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Klasik & Retro Bersama (SKRB) di Puteri Gunung Hotel Lembang, Bandung.

Mengusung semangat persaudaraan dan pelestarian budaya otomotif, The Heritage Vol. 1 menjadi ajang silaturahmi lintas komunitas sekaligus momentum untuk memperkuat jaringan para penggemar kendaraan klasik dan retro di Indonesia. Festival ini juga menjadi langkah awal dari agenda tahunan yang diinisiasi SKRB dan diharapkan terus berkembang.

Pada penyelenggaraan perdananya, SKRB berkolaborasi dengan berbagai komunitas kendaraan klasik dan retro dari Bandung dan sekitarnya, termasuk Tasikmalaya, Sumedang, Garut, hingga Cirebon. Kehadiran puluhan komunitas tersebut menjadi bukti semakin besarnya antusiasme masyarakat terhadap pelestarian kendaraan klasik dan retro sebagai bagian dari warisan budaya otomotif Indonesia.

Melihat kebutuhan tersebut, MNC Insurance turut mendukung penyelenggaraan The Heritage Vol. 1 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas akses perlindungan asuransi kendaraan kepada berbagai segmen masyarakat, termasuk komunitas otomotif klasik dan retro.

Direktur Sales dan Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing, menyampaikan bahwa kendaraan klasik tidak hanya memiliki nilai historis dan emosional, tetapi juga merupakan aset yang perlu mendapatkan perlindungan yang tepat.

“Kami melihat semakin banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap kendaraan klasik dan retro, baik sebagai hobi maupun instrumen investasi. Melalui The Heritage Vol. 1, MNC Insurance ingin hadir lebih dekat dengan komunitas otomotif dan memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan kendaraan. Dengan proteksi yang tepat, para pemilik kendaraan dapat lebih tenang dalam menjaga aset berharga yang mereka miliki,” ujarnya Sabtu (6/6/2026)