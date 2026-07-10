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MNC Insurance Raih Penghargaan Anugerah Asuransi Indonesia 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |21:25 WIB
MNC Insurance Raih Penghargaan Anugerah Asuransi Indonesia 2026
MNC Insurance Raih Penghargaan Anugerah Asuransi Indonesia 2026 (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Asuransi Indonesia 2026 untuk kategori Asuransi Umum Konvensional dengan Aset Rp500 miliar-Rp1 triliun.

Anugerah Asuransi Indonesia 2026 merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh PT Edvisor Profina Visindo (EDVISOR.ID) bekerja sama dengan IDX Channel sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan asuransi yang dinilai mampu menunjukkan kinerja, komitmen, inovasi, serta kontribusi positif bagi masyarakat maupun industri.

Direktur Teknik MNC Insurance David Satria Jaya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat layanan dan menghadirkan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi MNC Insurance untuk terus menghadirkan perlindungan yang relevan dan mudah diakses. Bagi kami, asuransi umum bukan hanya tentang memberikan jaminan saat risiko terjadi, tetapi juga menghadirkan rasa aman agar masyarakat dapat beraktivitas, menjaga aset, dan mengembangkan usaha dengan lebih percaya diri,” ujar David di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Sementara itu, CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada perusahaan asuransi yang dinilai mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia.

“Anugerah Asuransi Indonesia 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan asuransi yang mampu menunjukkan kinerja positif, komitmen berkelanjutan, serta kontribusi nyata bagi industri. MNC Insurance menjadi salah satu perusahaan yang dinilai terus menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dan mendorong peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

 

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