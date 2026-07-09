Prabowo Siap Beri Tanda Kehormatan ke Orang Berjasa Wujudkan B50

Prabowo Siap Beri Tanda Kehormatan ke Orang Berjasa Wujudkan B50 (Foto: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto berencana ingin memberikan penghargaan berupa anugerah tanda kehormatan kepada orang-orang yang terlibat dalam peluncuran biodiesel 50 persen (B50).

Hal ini disampaikan dalam acara Peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026). Dia meminta kepada para menterinya untuk mendata nama-nama yang terlibat dalam penggarapan B50.

"Saya minta nama-nama ya Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rosan dan pejabat lain saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50," kata Prabowo.

"Saya minta nama-namanya ya. Saya ingin memberi tanda kehormatan bintang penghargaan kepada mereka," tambah Prabowo.