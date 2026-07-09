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Prabowo Bawa Kabar Baik! RI Temukan Cadangan Emas dan Mineral Sangat Besar di Pegunungan Papua

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |19:13 WIB
Prabowo Bawa Kabar Baik! RI Temukan Cadangan Emas dan Mineral Sangat Besar di Pegunungan Papua
Prabowo Bawa Kabar Baik! RI Temukan Cadangan Emas dan Mineral Sangat Besar di Pegunungan Papua (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar baik mengenai potensi kekayaan alam Indonesia. Dia mengungkap adanya temuan cadangan emas dan mineral dalam jumlah yang sangat besar di wilayah Pegunungan Papua.

Prabowo menyampaikan bahwa temuan ini merupakan hasil dari ekspedisi ilmiah yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah universitas, dengan dukungan penuh dari TNI.

"Saya juga baru dapat laporan baru berapa jam, ekspedisi ilmiah kita baru bekerja kalau tidak salah baru berjalan dua atau tiga minggu di pegunungan Papua," kata Prabowo dalam peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, tim gabungan tersebut berhasil mengidentifikasi adanya potensi sumber daya alam yang signifikan meski ekspedisi baru berjalan dalam waktu singkat.

"Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar," ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo tak merinci secara spesifik lokasi koordinat maupun estimasi nilai total dari cadangan mineral tersebut.

(Dani Jumadil Akhir)

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