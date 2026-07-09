Prabowo Luncurkan BBM B50 di Rest Area KM 57 Tol Japek

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM B50 atau biodiesel 50 persen hari ini. Peluncuran BBM B50 ini dilakukan di rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Prabowo pun sudah tiba di rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek. Prabowo rencananya akan memimpin langsung seremonial peluncuran B50.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekira pukul 14.30 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja safari cokelat.

Prabowo sempat melihat langsung implementasi penggunaan B50 ini.

Prabowo mendapat penjelasan mengenai bahan bakar jenis ini dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi.