Prabowo Resmikan BBM B50: Indonesia Negara Pertama di Dunia!

Prabowo Resmikan BBM B50: Indonesia Negara Pertama di Dunia! (Foto: Okezone)

KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM baru B50 pada hari ini. Prabowo menyebut Indonesia resmi menjadi negara pertama yang menerapkan BBM baru B50.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

"Dengan diluncurkannya program ini, Indonesia resmi jadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa peluncuran B50 ini bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, peluncuran B50 ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam rangka menuju kemandirian energi.

"Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air," kata Prabowo.

(Dani Jumadil Akhir)

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