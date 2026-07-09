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Bangun PLTS 100 Gigawatt dalam 2 Tahun, Prabowo Akui Akan Dihujat

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |17:50 WIB
Bangun PLTS 100 Gigawatt dalam 2 Tahun, Prabowo Akui Akan Dihujat
Bangun PLTS 100 Gigawatt dalam 2 Tahun, Prabowo Akui Akan Dihujat (Foto: Okezone)
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KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 Gigawatt (GW). Pada tahun ini, akan dimulai pembangunan PLTS dengan kapasitas 17 GW.

"Kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt tahun ini," kata Prabowo dalam peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu dua tahun. Dia pun menanyakan langsung kesiapan para pembantu di kabinetnya.

"Bisa Pak Rosan? Bisa. Kok kurang keras, bisa? Bisa. Menteri Ekon, Menko bisa? Bisa. Menteri ESDM bisa? Saya tidak tanya laksanakan, akan bisa enggak, bisa lah ya," ujarnya.

 

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