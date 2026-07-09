Swasembada Pangan Tercapai, Prabowo: Banyak Orang Pintar Tuduh Pemerintah Bohong

KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa senangnya karena Indonesia telah berhasil membuktikan kemandiriannya di sektor pangan. Target swasembada pangan yang semula diproyeksikan dalam empat tahun, justru berhasil dicapai hanya dalam satu tahun.

"Alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target empat tahun, kita telah berhasil dalam satu tahun," kata Prabowo dalam peluncuran B50, di Rest Area KM50 Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Prabowo mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian yang jauh lebih cepat dari target awal tersebut. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan sentilan kepada pihak-pihak yang sebelumnya meragukan, bahkan mengejek pemerintah.

"Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan, bahkan banyak orang yang menganggap dirinya sebagai orang pintar mengejek, menyekat, dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan," ujarnya.