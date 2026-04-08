MNC Insurance Dorong Transformasi Industri Asuransi di InsurTech Asia 2026

JAKARTA - MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Business Broker yang merupakan unit bisnis asuransi di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi industri asuransi berbasis digital melalui partisipasinya dalam ajang 1st Edition of InsurTech Asia 2026: Jakarta Series yang diselenggarakan di Morrissey Hotel, Jakarta.

InsurTech Asia 2026 merupakan konferensi perdana yang mempertemukan para pemimpin industri asuransi, inovator teknologi, regulator, serta pelaku ekosistem digital untuk membahas masa depan industri asuransi di tengah percepatan transformasi digital. Forum ini menjadi platform strategis untuk mengeksplorasi tren teknologi, inovasi, serta kolaborasi dalam membangun ekosistem asuransi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada titik penting dalam transformasi industri asuransi, di mana teknologi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Selva Nagappan, Organising Chairman, 1st Edition of InsurTech Asia 2026: Jakarta Series and Managing Director, Knowledge Group of Companies, Rabu (8/4/2026).

“Melalui forum ini, kami menghadirkan para pemimpin industri untuk berbagi wawasan, memperkuat kolaborasi, dan bersama-sama membangun masa depan asuransi yang lebih inklusif dan adaptif," tambahnya.

Konferensi ini dihadiri oleh berbagai profil peserta, mulai dari jajaran eksekutif (C-level), praktisi underwriting dan klaim, hingga tim teknologi, data analytics, digital channel, serta regulator dan pelaku ekosistem InsurTech. Kehadiran lintas fungsi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi multidisiplin dalam mendorong inovasi dan transformasi industri secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, MNC Insurance Business Group diwakili oleh Dr. Risye Dillianti selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, yang tampil sebagai pembicara dalam seminar yang bertajuk “Driving Transformation, Expanding Reach - The Next Chapter of Indonesia’s Insurance Evolution.”