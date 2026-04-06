MNC Bank Catat Laba Bersih Rp81,78 Miliar di 2025, Naik 9,3%

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, berhasil membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp81,78 miliar atau naik 9,26% year-on-year (YoY) dibandingkan pencapaian 2024 sebesar Rp74,85 miliar. Pertumbuhan laba ini didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih, peningkatan pendapatan operasional selain bunga, serta efisiensi beban operasional.

Kinerja keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025 ini berhasil dicapai di tengah dinamika ekonomi makro, MNC Bank berhasil menunjukkan resiliensi dengan mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang berkelanjutan serta penguatan pada berbagai indikator keuangan utama.

Pertumbuhan Laba yang Solid dan Berkelanjutan

Laba Operasional MNC Bank juga naik 23,28% YoY menjadi Rp93,26 miliar dari Rp75,65 miliar pada tahun 2024. Hal ini merefleksikan keberhasilan strategi manajemen dalam meningkatkan produktivitas aset dan efektivitas proses bisnis di seluruh lini organisasi.

Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Operasional

MNC Bank mencatatkan kenaikan Total Pendapatan Bunga menjadi Rp1,52 triliun pada akhir 2025, tumbuh dari Rp1,40 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang oleh Penyaluran Kredit yang tumbuh secara selektif dan prudent, di mana total kredit (sebelum dikurangi cadangan) meningkat menjadi Rp11,61 triliun.

Selain itu, pendapatan operasional lainnya meningkat menjadi Rp193,48 miliar, yang terutama berasal dari keuntungan bersih penjualan efek-efek serta peningkatan pendapatan transaksi valuta asing. Pencapaian ini menunjukkan diversifikasi sumber pendapatan MNC Bank yang semakin solid.

Presiden Direktur MNC Bank, Ibu Rita Montagna menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi persaingan perbankan digital.

"Peningkatan pendapatan operasional lainnya yang signifikan menunjukkan bahwa MNC Bank telah berhasil menangkap peluang di pasar modal dan layanan jasa perbankan lainnya. Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem digital kami melalui MotionBank untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih inklusif dan efisien bagi masyarakat Indonesia," ujar Rita Montagna, Senin (6/4/2026).

Fundamental Kuat dan Kepercayaan Nasabah yang Meningkat

Struktur permodalan MNC Bank semakin kuat dengan Total Ekuitas yang tumbuh menjadi Rp3,75 triliun per 31 Desember 2025. Peningkatan ini memberikan ruang tumbuh yang lebih luas bagi MNC Bank untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi teknologi di masa mendatang.

Dari sisi likuiditas, kepercayaan masyarakat tetap tinggi yang tercermin dari Total Simpanan (Dana Pihak Ketiga) yang naik menjadi Rp14,69 triliun, membuktikan bahwa MNC Bank tetap menjadi pilihan utama nasabah dalam mempercayakan dana mereka.