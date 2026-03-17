MNC Bank Salurkan Donasi untuk Panti Asuhan Jakarta Timur

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:19 WIB
MNC Bank Salurkan Donasi untuk Panti Asuhan Jakarta Timur
MNC Bank Berbagi Ramadan di Panti Asuhan Al-Muharam, Jakarta Timur.
JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menyelenggarakan MNC Bank Berbagi Ramadan di Panti Asuhan Al-Muharam, Jakarta Timur. Acara ini menjadi bentuk komitmen dan wujud nyata kepedulian sosial terhadap sesama.

Acara yang merupakan bagian dari rangkaian Ramadan Fest 2026 dan didukung oleh MNC Peduli ini diisi dengan momen khidmat berbuka puasa bersama antara manajemen dan karyawan MNC Bank dengan anak-anak dari panti asuhan. Kegiatan ini bertujuan menyebarkan kebahagiaan serta memperkuat nilai-nilai sosial di tengah bulan suci Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Chief Digital Business Officer MNC Bank, Musya Ismail, menyerahkan bantuan secara simbolis untuk mendukung kebutuhan panti serta kesejahteraan anak-anak asuh.

"Dalam momen ini, kami juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai, pakaian layak, perangkat sholat, serta peralatan sekolah dengan harapan dapat memotivasi semangat belajar dan ibadah anak-anak di panti asuhan," ujar Musya.

Dirinya menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MNC Bank untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang berdampak langsung.

"Kami berharap kehadiran MNC Bank hari ini tidak hanya memberikan manfaat materiil, tetapi juga membawa keceriaan dan kehangatan di bulan suci ini, sekaligus menjadi pengingat bagi kami semua untuk terus berbagi keberkahan dengan sesama," tambah Musya.

 

