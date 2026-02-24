Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Keuntungan Tabungan Digital di Ramadan 2026: Hemat Biaya, Bonus Maksimal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |12:02 WIB
Ini Keuntungan Tabungan Digital di Ramadan 2026: Hemat Biaya, Bonus Maksimal
Ini Keuntungan Tabungan Digital di Ramadan 2026: Hemat Biaya, Bonus Maksimal
A
A
A

JAKARTA - Memasuki Ramadan 2026, kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Mulai dari belanja harian, persiapan buka puasa, kebutuhan Lebaran, hingga berbagi dengan keluarga dan sesama. 

Di tengah kondisi ekonomi yang membuat masyarakat semakin selektif dalam mengatur keuangan, memilih tabungan yang hemat biaya dan penuh keuntungan menjadi langkah yang bijak. 

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank), bagian dari MNC Kapital Indonesia, menghadirkan Tabungan Motion Bonus sebagai solusi transaksi yang lebih praktis dan menguntungkan selama Ramadan.

Bebas Transfer & Banyak Keuntungan

Tabungan Motion Bonus dirancang untuk membantu nasabah bertransaksi lebih hemat tanpa terbebani biaya admin. Berikut manfaat yang bisa dinikmati:

1. Gratis transfer BI-Fast hingga 100 kali per bulan tanpa syarat saldo minimum;Gratis biaya SKN (kliring) tanpa batas melalui aplikasi MotionBank
2. Bebas biaya tarik tunai 10 kali per bulan di jaringan ATM Bersama & Prima
3. Gratis biaya top-up e-wallet 10 kali per bulan

Dengan berbagai fasilitas tersebut, kebutuhan transaksi selama Ramadan menjadi lebih mudah dan hemat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/622/3199072/motionbank-TtfL_large.jpg
Hadiah Senilai Rp3 Miliar, Dapat Rp50 Ribu dan Bebas Transfer BI-FAST 100 Kali dengan Tabungan Motion Bonus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196364/mnc_bank-0Syx_large.jpg
Nabung di MNC Bank Aman, Nyaman dan Banyak Untungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192567/mnc_bank-Mwpq_large.jpg
Dapatkan Cashback Rp350 Ribu, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Secara Digital Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190903/mnc_sekuritas-WoFn_large.jpg
MNC Sekuritas Perluas Akses Pasar Modal dengan Pembukaan Cabang di Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190603/mnc_bank-3GTh_large.jpg
Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement