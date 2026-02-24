Ini Keuntungan Tabungan Digital di Ramadan 2026: Hemat Biaya, Bonus Maksimal

JAKARTA - Memasuki Ramadan 2026, kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Mulai dari belanja harian, persiapan buka puasa, kebutuhan Lebaran, hingga berbagi dengan keluarga dan sesama.

Di tengah kondisi ekonomi yang membuat masyarakat semakin selektif dalam mengatur keuangan, memilih tabungan yang hemat biaya dan penuh keuntungan menjadi langkah yang bijak.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank), bagian dari MNC Kapital Indonesia, menghadirkan Tabungan Motion Bonus sebagai solusi transaksi yang lebih praktis dan menguntungkan selama Ramadan.

Bebas Transfer & Banyak Keuntungan

Tabungan Motion Bonus dirancang untuk membantu nasabah bertransaksi lebih hemat tanpa terbebani biaya admin. Berikut manfaat yang bisa dinikmati:

1. Gratis transfer BI-Fast hingga 100 kali per bulan tanpa syarat saldo minimum;Gratis biaya SKN (kliring) tanpa batas melalui aplikasi MotionBank

2. Bebas biaya tarik tunai 10 kali per bulan di jaringan ATM Bersama & Prima

3. Gratis biaya top-up e-wallet 10 kali per bulan

Dengan berbagai fasilitas tersebut, kebutuhan transaksi selama Ramadan menjadi lebih mudah dan hemat.