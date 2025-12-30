Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapatkan Cashback Rp350 Ribu, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Secara Digital Sekarang

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:07 WIB
Dapatkan Cashback Rp350 Ribu, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Secara Digital Sekarang
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berbelanja menggunakan kartu kredit telah menjadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk transaksi sehari-hari maupun pengalaman yang lebih bernilai.

Kemudahan penggunaan di berbagai merchant, baik online maupun offline, menjadikan kartu kredit sebagai solusi pembayaran yang praktis dan fleksibel. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai bank terus menghadirkan ragam promo dan keuntungan menarik untuk memberikan nilai tambah bagi nasabahnya. 

PT Bank MNC Internasional, Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia, Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) telah mengadirkan inovasi layanan perbankan bagi masyarakat yang ingin memiliki kartu kredit. Melalui MotionBank, aplikasi perbankan digital milik MNC Bank, masyarakat kini dapat dengan mudah mengajukan kepemilikan Kartu Kredit MNC Bank tanpa harus repot dengan proses panjang yang ada.

Sebagai nilai tambah, MNC Bank menghadirkan penawaran bonus cashback senilai Rp350.000 bagi masyarakat yang mengajukan Kartu Kredit MNC Bank. Penawaran ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk langsung menikmati berbagai keuntungan sejak awal kepemilikan kartu. Adapun syarat dan ketentuan penawaran,diantara lain:

1. Berlaku untuk nasabah yang belum pernah memiliki Kartu Kredit MNC Bank

2. Berlaku untuk pengajuan jenis Kartu Kredit Visa Platinum dan Kartu Kredit Visa Gold

 

