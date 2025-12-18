Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:15 WIB
JAKARTA - Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang selalu berhasil memanjakan wisatawan dengan beragam pantai memukau yang ada di sana. Bayangkan kamu menikmati deburan ombak Pantai Kuta dengan fasilitas bintang lima tanpa perlu khawatir soal biaya. Kini, impian tersebut menjadi kenyataan berkat kolaborasi eksklusif antara PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank dengan The Anvaya Beach Resort Bali.

The Anvaya Beach Resort Bali  dikenal sebagai destinasi yang menggabungkan kemewahan modern dengan sentuhan budaya Bali yang kental. Terletak strategis di tepi Pantai Kuta, resort ini menawarkan pengalaman menginap yang elegan, kolam renang yang luas, serta akses langsung ke pantai yang ikonik.

Berlangsung hingga 31 Oktober 2026, Kamu bisa menikmati diskon hingga 20% untuk berekreasi di The Anvaya Beach Resort. Tentu saja Kamu harus menggunakan Kartu Kredit MNC Bank jika ingin menikmati potongan harga tersebut.

Simak deretan ketentuan ini agar lebih jelas dan segera nikmati potongan harga yang disajikan!

1. Diskon 20% untuk semua jenis pemesanan kamar
2. Diskon 15% untuk makanan dan minuman non-alkohol di Sands Restaurant dan Kunyit Restoran
3. Diskon 15% untuk pelayanan Spa di The Anvaya Beach Resort Bali

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-the-anvaya-beach-resort-bali. Segera ajukan beragam jenis kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC  dan  nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan!
 
Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank. Chief Business Officer MNC Bank Lukito Adisubrata menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit. 

“Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari – hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ungkap Lukito.

Dirinya juga mengatakan bahwa pengajuan kartu kredit MNC Bank sangat ringkas dan praktis. “Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank jangan khawatir, segera ajukan lewat MotionBank dengan praktis tanpa harus datang ke kantor cabang kami,” tutup Lukito.

 

