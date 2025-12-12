Tabungan Dahsyat Bundling MNC Bank: Tabungan Aman dengan Keuntungan Berlimpah

JAKARTA - Menabung di bank merupakan salah satu cara terbaik untuk mengelola keuangan agar lebih aman, nyaman, dan mendapatkan keuntungan.

Namun, tahukah kamu bahwa ada program menabung di bank yang menawarkan keuntungan lebih besar? Melalui Tabungan Dahsyat Bundling, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, menghadirkan keuntungan lebih bagi kamu dalam menabung.

Tabungan Dahsyat Bundling merupakan salah satu varian dari loyalty program Tabungan Dahsyat yang selalu memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah.

Melalui Tabungan Dahsyat Bundling, nasabah hanya perlu melakukan penempatan dan mengendapkan dana dengan nilai tertentu di MNC Bank dalam bentuk tabungan dan deposito secara bersamaan selama 3 dan 6 bulan. Sebagai bentuk apresiasi dari MNC Bank, nasabah berhak menerima cashback di awal.

Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank, menjelaskan sebagai contoh, nasabah yang melakukan penempatan dana tabungan senilai Rp100 juta dan deposito sebesar Rp25 juta akan langsung memperoleh cashback senilai Rp750 ribu.

"Nilai cashback yang diberikan juga sangat beragam, mulai dari Rp750 ribu hingga Rp115 juta, tergantung pada besaran dana yang disimpan dan jangka waktu yang dipilih. Menariknya, cashback tersebut belum termasuk bunga simpanan yang juga akan diterima nasabah, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa berlipat. Program ini berlangsung hingga 31 Januari 2026, jadi jangan sampai ketinggalan!” papar Rita.