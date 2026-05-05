Nasabah Nilai Dahsyat Arisan MNC Bank Menguntungkan

MEDAN – Program Tabungan Dahsyat Arisan yang digelar MNC Bank Kantor Cabang Medan Maulana mendapat respons positif dari nasabah. Salah satu nasabah, Johanes, menilai program ini memberikan manfaat nyata sekaligus peluang memperoleh keuntungan tambahan.

Pengundian program tersebut digelar di kantor cabang di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, Selasa (5/5/2026). Sebanyak 20 nasabah yang memenuhi syarat saldo tabungan mengikuti undian dengan hadiah cashback jutaan rupiah.

Johanes mengaku program Dahsyat Arisan cukup menarik karena diselenggarakan secara berkala dan memberikan hadiah langsung kepada nasabah. Menurutnya, konsep ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menabung.

Ia juga berharap ke depan jumlah peserta yang dapat mengikuti program ini semakin diperluas. Dengan demikian, lebih banyak nasabah memiliki kesempatan merasakan manfaat dari program tersebut.

Dalam pengundian itu, hadiah dibagi ke dalam empat kategori, mulai dari Rp1,85 juta hingga grand prize sebesar Rp7 juta. Penentuan pemenang dilakukan secara terbuka dan disaksikan notaris untuk menjamin transparansi.

Selain program Dahsyat Arisan, MNC Bank juga terus mengembangkan berbagai layanan perbankan lainnya, termasuk produk deposito dan layanan digital banking, guna mendukung kebutuhan transaksi nasabah sehari-hari.

(Feby Novalius)

