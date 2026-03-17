Ramadhan Penuh Berkah, Hadiah MotionBank Melimpah

JAKARTA - Di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group kembali menghadirkan kebahagiaan berlipat bagi nasabahnya melalui program menabung Hadiah Pasti senilai miliaran rupiah di MotionBank layanan digital MNC Bank.

Program menabung Hadiah Pasti MotionBank layanan digital MNC Bank membantu kamu menyiapkan dana Ramadhan sekaligus mendapatkan hadiah menarik. Nasabah berkesempatan memperoleh berbagai hadiah seperti motor listrik, sepeda listrik, smartphone Samsung Galaxy, smartwatch, hingga eVoucher Shopee senilai Rp50.000 dan Rp100.000.

Dengan rutin menabung dan meningkatkan saldo tabungan di MotionBank, nasabah akan mendapatkan kupon hadiah yang dapat ditukarkan dengan berbagai pilihan hadiah menarik. Program Hadiah Pasti MotionBank berlangsung hingga Oktober 2026, sehingga nasabah memiliki lebih banyak waktu untuk terus menabung sekaligus menikmati berbagai keuntungan dari program ini.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan bahwa MNC Bank berkomitmen memberikan apresiasi dan pelayanan terbaik kepada nasabah. “Kami senantiasa memberikan nilai tambah dan motivasi bagi nasabah untuk menabung. Program Hadiah Pasti MotionBank layanan digital MNC Bank dengan hadiah yang pasti dan tanpa diundi ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan apresiasi kami kepada para nasabah, baik nasabah baru maupun nasabah setia MNC Bank,” ujar Rita.

Bagaimana cara mengikuti Program Hadiah Pasti MotionBank? Mudah sekali!

1. Program berlaku untuk semua produk tabungan yang ada di applikasi MotionBank layanan digital MNC Bank;

2. Bagi Nasabah Baru: Pembukaan rekening baru dengan top up saldo minimum Rp 500 Ribu Rupiah akan memperoleh satu kupon;

3. Bagi Nasabah Eksisting: Akan memperoleh satu kupon untuk setiap peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp1 juta dibandingkan dengan saldo rata-rata tertinggi pada bulan sebelumnya.