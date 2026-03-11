Advertisement
SMART MONEY

Promo Ramadhan Seru dari QRIS MotionBank Layanan Digital MNC Bank

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |12:34 WIB
Promo Ramadhan Seru dari QRIS MotionBank Layanan Digital MNC Bank
Promo Ramadhan Seru dari QRIS MotionBank Layanan Digital MNC Bank
JAKARTA - Bulan Ramadhan bulan penuh berkah dan suasana Ramadhan sudah terasa hangat. Agar ibadah puasa kamu tahun ini tidak hanya dapat pahala tapi juga dapat untungnya, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) hadir dengan promo spesial “Ramadhan Jadi Makin Asik”.

Pembayaran melalui QRIS MotionBank layanan digital MNC Bank, kamu bisa menikmati berbagai diskon menarik selama Ramadhan. Transaksi jadi lebih praktis sekaligus membantu kamu berhemat hingga Hari Raya tiba. Yuk, intip apa aja yang bikin Ramadhan kamu makin asik bareng MNC Bank:

1. Jaga Imun, Puasa Tetap Terjaga (Health)
Biar badan tetap bugar dari sahur sampai berbuka, manfaatkan diskon hingga 30% untuk kategori Health. Sangat cocok buat kamu yang mau stok vitamin atau cek kesehatan rutin selama bulan suci.

2. Glowing Saat Lebaran (Beauty)
Tetap tampil percaya diri saat bukber atau silaturahmi nanti bukan impian lagi. Dapatkan diskon hingga 30% untuk kategori Beauty. Kamu bisa manjakan diri dengan perawatan kecantikan atau belanja produk kecantikan favorit kamu. Puasa jalan terus, wajah tetap fresh dan glowing!

3. Staycation Seru Bareng Keluarga (Hotel)
Butuh suasana baru buat nunggu waktu berbuka? Atau rencana kumpul keluarga besar? Ada diskon hingga 20% untuk kategori Hotel yang bisa kamu nikmati untuk pemesanan hotel. Staycation bareng keluarga jadi lebih hemat dan berkesan.

4. Mudik dan Liburan Tanpa Beban (Travel)
Sudah mulai hunting tiket mudik atau rencana liburan setelah lebaran? MNC Bank kasih potongan harga yang tidak main-main! Nikmati hemat hingga Rp4 Juta untuk kategori Travel. Perjalanan jauh jadi terasa lebih ringan di ongkos.

5. Bukber Kenyang, Dompet Senang (Dining)
Momen yang paling ditunggu tentu saja buka puasa bersama teman atau kolega. Biar nongkrong dan bukber tetap asik tanpa drama kantong jebol, nikmati diskon hingga 15% untuk kategori Dining di berbagai gerai makanan favorit kamu.

 

