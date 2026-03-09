Lebih Percaya Diri dengan Pilihan Kacamata Idaman dari Optik Melawai, Lebih Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Saat ini kacamata bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tapi juga sebagai fashion statement yang mencerminkan kepribadian penggunanya. Pemilihan jenis frame kacamata yang tepat bisa membuat penampilan kamu semakin menarik dan percaya diri.

Sedang berencana ganti frame atau butuh lensa kacamata baru? Kini kamu bisa mewujudkannya dengan lebih hemat dan mudah. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, tengah bekerjasama dengan Optik Melawai dalam menghadirkan menghadirkan promo istimewa khusus untuk para pemegang kartu kredit MNC Bank.

Nikmati berbagai kemudahan dan keuntungan saat berbelanja beragam produk berkualitas dari Optik Melawai, berupa potongan diskon hingga 20% untuk setiap pembelian sunglasses dan 15% untuk setiap pembelian frame.

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-optik-melawai-regular-program-2026. Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan!

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank.

Lukito Adisubrata, Chief Consumer Business Officer MNC Bank menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit.

"Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari-hari.

Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing” ungkap Lukito.