HOME FINANCE HOT ISSUE

Nabung di MNC Bank Aman, Nyaman dan Banyak Untungnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |10:45 WIB
Nabung di MNC Bank Aman, Nyaman dan Banyak Untungnya
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai bank yang berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas layanan demi menjaga loyalitas nasabahnya, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group senantiasa berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi nasabahnya yang menabung, salah satunya diwujudkan melalui program Tabungan Dahsyat Berhadiah. 

Pada program Tabungan Dahsyat Berhadiah, nasabah tak hanya merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menabung, namun juga memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan ragam hadiah istimewa mulai dari uang tunai ratusan juta rupiah, sepeda motor, hingga mobil!

Setelah dilakukan pengundian periode pertamanya pada 13 November 2025 lalu, MNC Bank secara resmi menyerahkan 1 unit Toyota Avanza 1.5 G CVT Bapak I Made Suwitra, nasabahnya yang beruntung dari KCP Ubud pada Rabu, 14 Januari 2026 berlokasi di KCP Ubud. Aris Palembangan, Chief Operations & Human Capital MNC Bank secara simbolis menyerahkan hadiah tersebut kepada I Made Suwitra.
 
Di kesempatan serah terima, Aris menyampaikan komitmen MNC Bank untuk selalu mengedepankan kualitas layanan bagi nasabahnya. 

"Kami selalu berusaha untuk menyediakan solusi dan layanan keuangan terbaik bagi nasabah, dan hadiah yang telah kami serahkan adalah bukti komitmen MNC Bank untuk terus melayani nasabah dengan kualitas layanan terbaik demi loyalitas nasabah kami. MNC Bank akan terus berinovasi, memberikan layanan yang berkualitas, dan memahami kebutuhan setiap nasabah untuk memastikan bahwa setiap pengalaman dengan MNC Bank adalah pengalaman yang luar biasa dan memuaskan,” paparnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
