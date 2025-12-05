Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!

Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung! (Foto: MNC Bank)

JAKARTA - Ingin menabung sambil dapat hadiah? MotionBank dari MNC Bank menghadirkan Program Hadiah Pasti, sebuah pengalaman menabung yang bukan hanya praktis, tetapi juga penuh keuntungan.

Mulai dari motor listrik, sepeda listrik, smartphone Samsung Galaxy, smartwatch, hingga eVoucher Shopee, semuanya bisa kamu pilih sendiri hanya dengan rutin meningkatkan saldo tabungan.

Program ini dirancang untuk kamu yang aktif, produktif, dan ingin mengoptimalkan pengelolaan finansial dengan cara yang cerdas. Tanpa undian, tanpa menunggu keberuntungan. Setiap kupon yang kamu kumpulkan langsung bisa ditukarkan dengan hadiah pilihanmu.

Kenapa Harus Ikut Hadiah Pasti?

• Hadiah langsung tanpa diundi – kamu pilih, kamu dapat;

• Proses mudah dan transparan – cukup tingkatkan saldo tabungan;

• Berlaku untuk berbagai produk tabungan unggulan;

• Program berlangsung hingga Oktober 2026 – banyak waktu untuk mengumpulkan kupon dan memilih hadiah terbaik.

Bagaimana cara mengikuti Program Hadiah Pasti MotionBank? Mudah sekali!

1. Program berlaku untuk produk tabungan unggulan seperti Tabungan Motion, Tabungan Motion Cuan, Tabungan Motion Pensiun, Tabungan Payrol MNC

2. Bagi Nasabah Baru: Pembukaan rekening baru Tabungan Motion / Motion Cuan / Motion Pensiun / Payrol MNC dengan top up saldo minimum Rp500 ribu akan memperoleh 1 kupon

3. Bagi Nasabah Eksisting: Akan memperoleh 1 kupon untuk setiap peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp1 Juta dibandingkan dengan saldo rata-rata tertinggi pada bulan sebelumnya. Perhitungan saldo rata-rata yaitu saldo rata-rata harian dalam 1 bulan.

Pelajari syarat dan ketentuan secara lengkap beserta mekanisme penukaran dan penggunaan kupon di tautan https://motionbank.id/promo/program-hadiah-pasti/ agar kamu mendapat kesempatan emas untuk meningkatkan nilai tabungan Anda sekaligus meraih keuntungan ekstra yang pasti! Buka Tabungan MotionBank kapan saja di mana saja di tautan https://motionbank.id/ikut-hadiahpasti/