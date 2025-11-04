MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025

JAKARTA - Setelah sukses berlangsung selama enam bulan, sejak Mei hingga Oktober 2025, Tabungan Dahsyat Berhadiah dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, kini bersiap memasuki tahap pengundian pertama yang akan digelar pada November ini.

Masih ada waktu bagi kamu untuk meningkatkan saldo Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank agar peluang memenangkan mobil dan berbagai hadiah menarik senilai ratusan juta rupiah semakin besar.

Pada undian tahap pertama Tabungan Dahsyat Berhadiah 2025, MNC Bank akan menyerahkan hadiah utama berupa satu unit Toyota Avanza 1.5G CVT kepada satu nasabah beruntung. Tak hanya itu, berbagai hadiah menarik lainnya seperti Honda Beat Deluxe Smart Key serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah juga akan diberikan kepada 40 nasabah MNC Bank yang rutin menabung setiap bulannya.

Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank merupakan salah satu program loyalty tabungan yang dipersembahkan oleh PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) untuk nasabah setianya. Melalui program ini, MNC Bank memberikan berbagai hadiah istimewa bagi nasabah yang rutin melakukan top-up saldo tabungan.

Nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah dengan total miliaran rupiah, mulai dari mobil, motor, hingga uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Kali ini, MNC Bank akan menggelar dua kali pengundian Tabungan Dahsyat Berhadiah, yaitu pada November 2025 dan Mei 2026, agar semakin banyak nasabah yang berkesempatan meraih hadiah impian mereka.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menegaskan bahwa MNC Bank akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada seluruh nasabah setianya.

“Kami memiliki komitmen untuk senantiasa memastikan produk dan layanan yang disajikan kepada Nasabah merupakan yang terbaik. Program Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan wujud apresiasi kami kepada pada nasabah yang telah loyal menggunakan produk dan layanan yang kami sajikan, khususnya tabungan,” ungkap Rita.