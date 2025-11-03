MNC Bank KC Bandung Hadir dengan Tampilan Baru, Layani Nasabah Lebih Nyaman

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan nasabahnya dalam bertransaksi perbankan semakin nyata.

Chief Operation & Human Capital Officer MNC Bank Aris Palembangan didampingi Sales & Distribution Group Head Tekun Halim secara simbolis meresmikan tampilan baru Kantor Cabang (KC) Bandung yang beroperasi di Jl. Ir. H. Juanda No.62 Bandung.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian HUT MNC Bank ke-11 sebagai bukti komitmen MNC Bank untuk terus bertumbuh dan berinovasi untuk melayani nasabah dengan kualitas layanan yang terbaik.

MNC Bank KC Bandung kini beroperasi tak hanya sebagai tempat bertransaksi, tetapi juga sebagai ruang pelayanan yang menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih personal, beragam, dan nyaman, dengan berbagai produk dan layanan unggulan MNC Bank, seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan digital perbankan MotionBank, terutama bagi masyarakat di wilayah Bandung.

Dalam sambutannya, Aris menyampaikan komitmen MNC Bank dalam mengedepankan kualitas layanan bagi nasabah.

“Mewakili manajemen, saya memastikan setiap pelayanan yang kami sajikan kepada nasabah merupakan yang utama. Kami selalu memastikan standar memuaskan di setiap layanan yang kami berikan, tak hanya di KC Bandung, namun juga di seluruh jaringan operasional kami yang tersebar di beberapa kota di Indonesia,” ungkap Aris.

Lebih lanjut Aris menambahkan, sejalan dengan HUT MNC Bank ke-11, MNC Bank telah melaksanakan serangkaian kegiatan, mulai dari program loyalty tabungan berhadiah, penyerahan grand prize, pengkinian digital banking, dan peningkatan kualitas layanan perbankan.

"Kami berharap kehadiran MNC Bank di Bandung dan kota-kota lainnya dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya perbankan, sekaligus mendorong kinerja perekonomian daerah melalui berbagai produk dan layanan perbankan yang kami miliki. Kami juga berkomitmen untuk menjalin kemitraan strategis dengan mitra dan pemerintah daerah setempat," tutup Aris.