Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank KC Bandung Hadir dengan Tampilan Baru, Layani Nasabah Lebih Nyaman

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |11:05 WIB
MNC Bank KC Bandung Hadir dengan Tampilan Baru, Layani Nasabah Lebih Nyaman
Peresmian tampilan baru Kantor Cabang (KC) Bandung yang beroperasi di Jl. Ir. H. Juanda No.62 Bandung. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan nasabahnya dalam bertransaksi perbankan semakin nyata. 

Chief Operation & Human Capital Officer MNC Bank Aris Palembangan didampingi Sales & Distribution Group Head Tekun Halim secara simbolis meresmikan tampilan baru Kantor Cabang (KC) Bandung yang beroperasi di Jl. Ir. H. Juanda No.62 Bandung. 

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian HUT MNC Bank ke-11 sebagai bukti komitmen MNC Bank untuk terus bertumbuh dan berinovasi untuk melayani nasabah dengan kualitas layanan yang terbaik.

MNC Bank KC Bandung kini beroperasi tak hanya sebagai tempat bertransaksi, tetapi juga sebagai ruang pelayanan yang menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih personal, beragam, dan nyaman, dengan berbagai produk dan layanan unggulan MNC Bank, seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan digital perbankan MotionBank, terutama bagi masyarakat di wilayah Bandung.

Dalam sambutannya, Aris menyampaikan komitmen MNC Bank dalam mengedepankan kualitas layanan bagi nasabah.

“Mewakili manajemen, saya memastikan setiap pelayanan yang kami sajikan kepada nasabah merupakan yang utama. Kami selalu memastikan standar memuaskan di setiap layanan yang kami berikan, tak hanya di KC Bandung, namun juga di seluruh jaringan operasional kami yang tersebar di beberapa kota di Indonesia,” ungkap Aris.

Lebih lanjut Aris menambahkan, sejalan dengan HUT MNC Bank ke-11, MNC Bank telah melaksanakan serangkaian kegiatan, mulai dari program loyalty tabungan berhadiah, penyerahan grand prize, pengkinian digital banking, dan peningkatan kualitas layanan perbankan. 

"Kami berharap kehadiran MNC Bank di Bandung dan kota-kota lainnya dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya perbankan, sekaligus mendorong kinerja perekonomian daerah melalui berbagai produk dan layanan perbankan yang kami miliki. Kami juga berkomitmen untuk menjalin kemitraan strategis dengan mitra dan pemerintah daerah setempat," tutup Aris.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3180953//mnc_kapital-veHo_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Cetak Laba Rp153,7 Miliar, Melesat 30,6%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275//laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179562//mnc_bank-ygnK_large.jpg
Bulan Inklusi Keuangan, MNC Bank Ajak Masyarakat Rasakan Keuntungan Menabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805//mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178000//tabungan_dahsyart-aQuK_large.jpg
Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank Bikin Menabung Jadi Menguntungkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167//mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement