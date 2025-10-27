Bulan Inklusi Keuangan, MNC Bank Ajak Masyarakat Rasakan Keuntungan Menabung

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group memeriahkan puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar pada 23 hingga 25 Oktober 2025 di Surabaya. Hal ini sebagai bagian dari komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan perbankan bagi masyarakat.



Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini dimeriahkan dengan ragam promosi produk keuangan, dan layanan keuangan inklusif dari berbagai institusi keuangan dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah menjangkau dan memanfaatkan layanan keuangan.

Pada kesempatan puncak acara tersebut, MNC Bank memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati program menabung yang memberikan nilai tambah. Melalui loyalty program menabung berupa Tabungan Dahsyat Berhadiah, Tabungan Dahsyat Arisan, dan Tabungan Dahsyat Pasti, MNC Bank memperkenalkan skema menabung yang menjamin keamanan dana sekaligus memberikan berbagai hadiah istimewa mulai dari mobil hingga uang tunai senilai ratusan juta rupiah.



Di kesempatan yang berbeda, Rita Montagna – Presiden Direktur MNC Bank mengatakan bahwa, “Kami menghadirkan loyalty program menabung sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang memiliki kebiasaan menabung di MNC Bank. Kami berharap program ini dapat memotivasi masyarakat secara luas untuk menerapkan disiplin menabung demi terwujudnya kesehatan finansial serta tercapainya tujuan finansial tertentu,” ungkap Rita.

Selain loyalty program menabung, yang terbaru saat ini MNC Bank menghadirkan program Hadiah Pasti. Pada program tersebut nasabah berkesempatan mendapatkan hadiah langsung dengan mekanime penukaran kupon yang didapat setiap saat nasabah melakukan top-up saldo tabungannya. Seluruh program menabung tersebut dapat diakses dengan mudah dan praktis oleh masyarakat tanpa perlu hadir di kantor cabang MNC Bank berkat layanan perbankan digital MotionBank, sejalan dengan komitmen MNC Bank untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif. “Melalui MotionBank, kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang serba mudah, nyaman, dan aman kepada masyarakat. Tidak hanya program menabung, melalui MotionBank nasabah juga dapat dengan mudah mengajukan berbagai jenis kartu kredit MNC Bank,” ujar Rita.

Dirinya menambahkan bahwa terdapat beragam promo istimewa dan fitur unggulan yang disuguhkan MNC Bank di setiap jenis kartu kredit, sehingga masyarakat dapat memanfatkannya sesuai dengan kebutuhan masing – masing. “Setiap jenis kartu kredit yang kami tawarkan memiliki keunggulan masing – masing untuk menjangkau setiap kebutuhan masyarakat yang bermacam – macam,” papar Rita.