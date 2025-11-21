Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama

JAKARTA - Setelah resmi pelaksanaan pengundian periode pertama pada Kamis, 13 November 2025, program Tabungan Dahsyat Berhadiah dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank mengumumkan pemenang hadiah grand prize berupa 1 unit Toyota Avanza 1.5G CVT kepada satu nasabah yang beruntung.



Tidak hanya itu, terdapat tiga jenis hadiah istimewa lain yang berhak diterima oleh 40 nasabah beruntung lainnya, antara lain:



1. Uang tunai senilai Rp5 juta untuk masing-masing 25 nasabah

2. Uang tunai senilai Rp10 juta untuk masing-masing 10 nasabah

3. Satu unit motor Honda Beat Deluxe Smart Key untuk masing-masing 5 nasabah



Untuk informasi lebih lanjut terkait nama-nama pemenang dan mekanisme penyerahan hadiah, seluruh nasabah dapat mengakses tautan berikut https://mncbank.co.id/post/pengumuman-pemenang-tabungan-dahsyat-berhadiah-2025---periode-1



Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program menabung yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank.



Melalui program tersebut, nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, motor, hingga mobil sebagai grand prize. Untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada nasabah yang berpartisipasi, undian dilaksanakan dalam dua tahap, pertama pada 13 November 2025 dan kedua pada Mei 2026.



Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas antusiasme dan loyalitas nasabah dalam berpartisipasi di program Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank.



“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh nasabah setia MNC Bank yang telah mempercayakan kami dalam menyediakan produk dan layanan perbankan," katanya.



Rita menambahkan, Program Tabungan Dahsyat Berhadiah ini merupakan wujud apresiasi MNC Bank kepada mereka yang secara rutin dan setia menabung di MNC Bank.



"Karena dengan semakin rutin nasabah menabung, maka poin yang didapat semakin banyak dan semakin membuka peluang besar untuk memenangkan beragam hadiah istimewa yang kami sajikan,” tutur Rita.