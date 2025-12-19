MNC Sekuritas Perluas Akses Pasar Modal dengan Pembukaan Cabang di Cirebon

CIREBON - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

MNC Sekuritas terus berkomitmen memajukan pasar modal Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah menghadirkan point of sales di berbagai wilayah Indonesia.

MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang baru di Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat (19/12/2025). Rangkaian peresmian kantor cabang ini ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas yang diserahkan kepada Kepala Cabang MNC Sekuritas Cirebon Adhi Nugraha Ariesandy dan Perwakilan Investor MNC Sekuritas Cirebon Syamsul Huda sebagai simbol dimulainya operasional cabang MNC Sekuritas di Cirebon.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas mengatakan bahwa penambahan point of sales ini menjadi bukti komitmen MNC Sekuritas dalam memperluas inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan jumlah investor pasar modal, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

“Cabang Cirebon merupakan kantor cabang MNC Sekuritas ke-31. Dengan diresmikannya cabang ini, MNC Sekuritas kini telah memiliki total 169 point of sales yang tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Yukkas.