HOME FINANCE MARKET UPDATE

3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |10:30 WIB
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dari berbagai ajang penghargaan.

MNC Sekuritas kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui capaian tiga Galeri Investasi (GI) Syariah binaannya dalam Program IDX Islamic Dare to Invest (DTI) Extended 2025 pada Kamis (18/12/2025). Adapun GI Syariah binaan MNC Sekuritas yang berhasil meraih penghargaan adalah:

1. GI Syariah IAIN Kendari sebagai Galeri Investasi Syariah terbaik ke-1
2. GI Syariah Universitas Muhammadiyah Pontianak sebagai Galeri Investasi Syariah terbaik ke-2
3. GI Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar sebagai Galeri Investasi Syariah terbaik ke-4

Direktur Utama Susy Meilina menuliskan bahwa MNC Sekuritas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh GI Syariah binaannya atas komitmen dan kontribusi dalam pengembangan ekosistem pasar modal syariah di Indonesia. Saat ini MNC Sekuritas memiliki 19 Galeri Investasi Syariah BEI dan 1 Galeri Investasi Digital Syariah BEI.

“Pertumbuhan jumlah nasabah syariah MNC Sekuritas sangat agresif. YTD November 2025, jumlah nasabah syariah naik hampir 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Susy, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

 

1 2
