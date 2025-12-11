Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:40 WIB
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
Motiontrade (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Maraknya kejahatan digital dapat mengancam industri jasa keuangan dan pasar modal Indonesia. Modus serangan siber kini semakin canggih dan agresif, menargetkan data autentikasi penting nasabah yang mengakibatkan kerugian dan memunculkan kekhawatiran publik terhadap standar keamanan industri.

Mengantisipasi hal tersebut, MNC Sekuritas yang berada di bawah kepemimpinan Susy Meilina terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat keamanan digital bagi para investor. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan sistem keamanan aplikasi MotionTrade dengan menerapkan verifikasi OTP tambahan melalui WhatsApp atau Misscall.  

Verifikasi OTP ini tidak muncul setiap saat, hanya akan muncul pada kondisi tertentu ketika nasabah melakukan login dari perangkat baru, atau melakukan login dari perangkat lama yang tidak aktif lebih dari tiga bulan. Melalui pengamanan tambahan ini, MNC Sekuritas memastikan setiap aktivitas login dilakukan oleh pengguna yang sah, sehingga risiko penyalahgunaan akun dapat diminimalisir.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menyampaikan bahwa MNC Sekuritas juga aktif mendorong edukasi mengenai keamanan digital bagi investor agar semakin waspada terhadap modus penipuan yang berkembang.

 

Halaman:
1 2
