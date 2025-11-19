MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi

BOGOR - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui ruang literasi.



Dalam rangka meningkatkan edukasi keuangan sejak dini, MNC Sekuritas berpartisipasi dalam kegiatan edukasi pasar modal di SMK Pariwisata Metland School pada Selasa (18/11/2025).



Kegiatan ini bertujuan membekali siswa dengan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan serta strategi berinvestasi untuk masa depan. SMK Pariwisata Metland School merupakan salah satu mitra Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia MNC Sekuritas di bawah binaan Universitas Agung Podomoro.



Mengusung tema “Cerdas Berinvestasi melalui Digital”, sesi edukasi ini mendorong para siswa untuk memahami pentingnya literasi finansial di era digital, termasuk pemanfaatan platform investasi online.



Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan pentingnya menata keuangan sejak dini bagi mahasiswa, termasuk bagaimana mengelola pendapatan, menyiapkan dana darurat, serta memahami cara membangun aset di masa depan.



“Menata keuangan sejak dini merupakan fondasi penting untuk menghadapi berbagai kebutuhan di masa depan. Generasi muda dapat mengenal instrumen investasi seperti reksa dana maupun pasar saham, yang kini dapat diakses dengan mudah melalui platform MotionTrade,” ujar Andri.