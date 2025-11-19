Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |16:39 WIB
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
A
A
A

BOGOR - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui ruang literasi.

Dalam rangka meningkatkan edukasi keuangan sejak dini, MNC Sekuritas berpartisipasi dalam kegiatan edukasi pasar modal di SMK Pariwisata Metland School pada Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan membekali siswa dengan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan serta strategi berinvestasi untuk masa depan. SMK Pariwisata Metland School merupakan salah satu mitra Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia MNC Sekuritas di bawah binaan Universitas Agung Podomoro.

Mengusung tema “Cerdas Berinvestasi melalui Digital”, sesi edukasi ini mendorong para siswa untuk memahami pentingnya literasi finansial di era digital, termasuk pemanfaatan platform investasi online.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan pentingnya menata keuangan sejak dini bagi mahasiswa, termasuk bagaimana mengelola pendapatan, menyiapkan dana darurat, serta memahami cara membangun aset di masa depan.

“Menata keuangan sejak dini merupakan fondasi penting untuk menghadapi berbagai kebutuhan di masa depan. Generasi muda dapat mengenal instrumen investasi seperti reksa dana maupun pasar saham, yang kini dapat diakses dengan mudah melalui platform MotionTrade,” ujar Andri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement