HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |09:23 WIB
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
JAKARTA - Menjelang akhir tahun, masyarakat mulai bersiap menyusun strategi keuangan untuk tahun berikutnya. Perencanaan yang matang menjadi kunci agar tujuan finansial di tahun 2026 dapat tercapai, salah satunya melalui pemilihan instrumen investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko masing-masing investor.

Namun, di tengah banyaknya pilihan produk investasi salah satunya reksa dana, tidak sedikit masyarakat yang masih bingung menentukan reksa dana mana yang menarik dan relevan untuk menghadapi dinamika pasar ke depan. Oleh karena itu, literasi dan edukasi investasi menjadi semakin penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara cerdas dan terukur.

Menyikapi hal tersebut, Phillip Sekuritas Indonesia berkolaborasi dengan MNC Asset Management menggelar IG Live edukatif bertema “2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?" pada Senin, 22 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.

IG Live ini akan dipandu oleh Abdul Razak, selaku Mass Communication Phillip Sekuritas Indonesia, dan menghadirkan Dimas Aditya Ariadi, Direktur MNC Asset Management, sebagai pembicara yang akan membahas prospek reksa dana di tahun 2026, strategi memilih produk reksa dana yang menarik, serta tips mempersiapkan strategi investasi menghadapi tahun mendatang.

Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen MNC Asset Management dalam meningkatkan literasi investasi masyarakat.

“Kami, MNC Asset Management, sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan, khususnya di industri pasar modal Indonesia ingin membantu masyarakat memahami potensi dan karakteristik berbagai jenis reksa dana untuk menyambut tahun 2026. Dengan pemahaman yang tepat, investor dapat mengambil keputusan yang lebih percaya diri dan tepat untuk jangka panjang,” ujarnya.

 

