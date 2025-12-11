Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bingung Pilih Instrumen Syariah? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Saham Syariah atau Reksa Dana Saham Syariah, Sore Ini!

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:27 WIB
Bingung Pilih Instrumen Syariah? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Saham Syariah atau Reksa Dana Saham Syariah, Sore Ini!
MNC Sekuritas Live IG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Instrumen investasi syariah semakin diminati karena sesuai syariat Islam dan tetap menawarkan potensi keuntungan yang kompetitif.

Di pasar modal, pilihan instrumen seperti saham syariah dan reksa dana syariah sama-sama mengikuti prinsip syariah, namun memiliki karakteristik yang berbeda.

Saham syariah memberi keleluasaan bagi investor untuk memilih langsung emiten yang sesuai kriteria syariah, sementara reksa dana syariah dikelola profesional oleh manajer investasi sehingga lebih praktis. Dengan memahami perbedaannya, investor dapat memilih instrumen yang paling sesuai dengan tujuan dan profil risikonya. 

 

