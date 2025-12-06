Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas Sabet Banyak Prestasi dari BEI

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Dikenal sebagai perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi dan meraih berbagai penghargaan, MNC Sekuritas tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, tetapi juga terus menunjukkan komitmen dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) binaan MNC Sekuritas. Komitmen MNC Sekuritas dalam membina, mengembangkan, dan memperkuat ekosistem pasar modal di berbagai daerah membuahkan hasil konkret.

Sepanjang gelaran Road to GI BEI Award 2026, sejumlah GI BEI mitra MNC Sekuritas di berbagai wilayah berhasil meraih penghargaan dari Kantor Perwakilan (KP) BEI masing-masing. Deretan Prestasi GI BEI Mitra MNC Sekuritas di Road to GI BEI Award 2026 yaitu:

1. Jawa Timur — KP BEI Jawa Timur (6 November 2025)

GI BEI FISIP UPN Jawa Timur meraih juara 1 kategori Kepatuhan dalam Penyampaian Laporan Bulanan di RDIS Terbaik Jatim 2025.

GI BEI Universitas Trunojoyo Madura meraih juara 2 kategori Kepatuhan dalam Penyampaian Laporan Bulanan di RDIS Terbaik Jatim 2025.