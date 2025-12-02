Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips MotionTrade: Memanfaatkan Saham yang Sedang All Time High

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:38 WIB
Tips MotionTrade: Memanfaatkan Saham yang Sedang All Time High
ATH adalah titik harga tertinggi yang pernah dicapai oleh suatu saham sepanjang sejarah perdagangannya. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Dalam dunia investasi saham, istilah All Time High (ATH) sering menjadi sorotan. ATH adalah titik harga tertinggi yang pernah dicapai oleh suatu saham sepanjang sejarah perdagangannya. 

Ketika sebuah saham menembus ATH, hal ini biasanya dianggap sebagai sinyal kekuatan, tetapi bukan berarti otomatis aman untuk dibeli. Agar tidak salah langkah, investor pemula perlu memahami apa yang mendorong sebuah saham menyentuh ATH dan bagaimana strategi menyikapinya.

Momen ini bisa menjadi saat yang menggembirakan sekaligus penuh tantangan. Penting untuk diingat bahwa harga yang mencapai puncaknya juga dapat menjadi awal dari volatilitas yang tinggi. MotionTrade telah merangkum strategi yang perlu dilakukan oleh investor pemula dalam momentum saat saham mencapai ATH, yaitu:

1. Perhatikan Katalis Fundamental

Pastikan ada alasan kuat di balik emiten yang mencapai ATH misalnya kinerja keuangan positif seperti pendapatan yang tumbuh signifikan, laba bersih meningkat,  ekspansi bisnis, atau sentimen industri membaik sehingga sektor komoditas naik karena harga global menguat. Dengan mengetahui pemicunya, investor bisa menentukan apakah kenaikan tersebut berkelanjutan atau hanya sementara.

2. Diversifikasi Risiko

Meskipun saham sedang kuat, jangan menaruh seluruh portofolio hanya pada satu emiten. Diversifikasi membantu investor mengurangi risiko jika terjadi pembalikan harga. Hindari FOMO (Fear of Missing Out). Harga tinggi tidak selalu berarti akan naik terus. Investor pemula perlu melakukan analisis dan manajemen risiko.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016//mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186648//saham_tertekan-1jfp_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, TRUK Terjun Bebas 27%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186661//mnc_sekuritas-9d4i_large.jpg
MNC Sekuritas Raih Best Community Empowerment Initiative di ESG Initiative Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186655//saham-m0BZ_large.jpg
Aksi Buyback Saham BMRI Jadi Angin Segar Bagi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/278/3186442//ai-MBE4_large.jpg
Intip Bagaimana AI Bantu Investor Saham dan Crypto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356//mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement